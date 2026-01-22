PATRIMONI
El Govern insisteix a primar la conservació de l’art de Sixena
“Aquest és el nostre compromís i el nostre deure”, diu la consellera de Cultura
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va reiterar ahir, en relació amb el conflicte judicial per les pintures murals del monestir de Sixena, que el Govern ha actuat “en tot moment amb l’objectiu de garantir que qualsevol actuació judicial sigui compatible amb la preservació” de les obres. En la seua compareixença en la comissió de Cultura del Parlament, va afirmar que es tracta d’un procediment judicial complex que confronta l’obligació de restitució dictada per sentència ferma i “el deure ètic de preservar un patrimoni excepcional que es troba en situació de màxima fragilitat”. Hernández va assenyalar que la Generalitat aposta per “continuar posant de manifest davant de les instàncies jurídiques els arguments tècnics que evidencien els riscos que comporta el trasllat de les pintures” i per treballar tècnicament amb totes les parts implicades en el litigi. També va afirmar que ho continuarà fent defensant els principis de rigor tècnic, seguretat patrimonial i transparència, i que el seu objectiu és la preservació de les obres: “Aquest és el nostre compromís i el nostre deure.” La titular de Cultura va afegir que “no hi ha gaire marge” i que s’ha presentat un incident d’execució de la sentència assenyalant els riscos, negant que es tracti d’una maniobra de dilació.
Hernández considera que les pintures de Sixena són al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) “en les millors condicions possibles, controlades, monitorades i estabilitzades” en un entorn òptim de conservació. A més, va assegurar que el patrimoni cultural és un bé que “transcendeix a tothom”, que ha d’arribar a les pròximes generacions i el futur del qual s’ha de decidir amb serenitat, coneixement i responsabilitat. D’altra banda, l’ajuntament d’Oriola ha contractat Jorge Español, advocat del cas de Sixena, per recuperar un còdex medieval que actualment es conserva a la Biblioteca de Catalunya.
“Hi ha una paraula que començarà a aparèixer i és responsabilitat”
■ “El trasllat té unes complicacions immenses, però la retirada les té infinites”, va assegurar ahir Pepe Serra, director del MNAC, durant la comissió. “No tinc coneixement de les condicions del lloc de destinació, però el més important és que ningú no ha posat per escrit les dificultats de la retirada, i hi ha una paraula que començarà a aparèixer, i és responsabilitat”, va afegir. El PSC va dir que li agradaria que acabés el conflicte, perquè “cal fer compatible la sentència i la conservació de les obres”, va assenyalar la diputada Rocío García. Mentrestant, Junts va animar el Govern a “desemmascarar la situació que s’està produint al ministeri i aquesta deixadesa de funcions per part política i del funcionariat” de l’Institut del Patrimoni Cultural (IPCE), va afirmar el diputat Jordi Bertran.