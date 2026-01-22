'Sirât' optarà a l'Oscar a millor pel·lícula Internacional i millor so
La coproducció catalana no passa el tall per competir a les categories de millor banda sonora, càsting i fotografia
La coproducció catalana 'Sirât' farà l'assalt definitiu als Oscar i optarà a les categories de millor pel·lícula Internacional i millor so. Culmina, així, l'ascens a Hollywood iniciat el mes de maig al Festival de Canes, d'on en va marxar esperonada pel Premi Especial del Jurat. Per poder alçar-se del pati de butaques i recollir l'estatueta a millor film de parla no anglesa el 15 de març a Los Angeles, la pel·lícula més radical d'Oliver Laxe haurà de batre els títols 'Un simple accidente', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' i 'La voz de Hind'. 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' i 'Los pecadores' hi competiran a millor so.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha fet públic aquest dijous el llistat definitiu de les nominades per a la 98a edició. Com els Globus d'Or i dels Critics Choice Awards, la pel·lícula catalana haurà d'enfrontar-se a 'El agente secreto', dirigida per Kleber Mendonça Filho, que ha frustrat les aspiracions d'Oliver Laxe de recollir els premis de ressò mundial que s'han lliurat fins ara. La coproducció catalana, però, sí que es va endur cinc guardons tècnics.
Una carrera amb sortida a Canes i destí Hollywood
La carrera meteòrica de 'Sirât', amb un 60% de producció catalana, va començar el maig passat al Festival de Canes, un certamen que ha funcionat sempre com a talismà per a Oliver Laxe i que li va valdre el Premi Especial del Jurat. El director nascut a París, de pares gallecs i format a Barcelona ha presentat al certamen –el més prestigiós del món– tots els seus films anteriors, que sempre han tornat de França amb premi.
Aquest passat cap de setmana arribava a la cerimònia europea de Cinema a Berlín amb nou nominacions. Va arrasar en les categories tècniques, amb cinc estatuetes: millor so, direcció de producció, càsting, muntatge i fotografia. Se li van escapar, però, les de millor pel·lícula, direcció, guió i millor actor per Sergi López.
Malgrat estar-hi nominat, li han passat de llarg els Critics Choice Awards i els Globus d'Or. El film d'Oliver Laxe opta a 12 Premis Gaudí i 11 Goya.
'Sirât', el pont entre l'infern i el paradís a ritme de techno
La pel·lícula més radical d'Oliver Laxe narra el viatge sense límits d'un pare i el seu fill per trobar la filla per festes rave a les muntanyes del Marroc. 'Sirât' significa 'camí' en àrab i té un fort component religiós en l'islam, tant físic com espiritual. D'una banda, és el camí interior que empeny una persona a "morir abans de morir". És, també, el pont que uneix l'infern amb el paradís. Precisament la polisèmia s'insereix a totes les arestes de la nova pel·lícula d'Oliver Laxe, que empeny els seus protagonistes -que, a excepció de Sergi López, debuten en la interpretació- a reconciliar-se amb la mort sobrevivint.
Convençut que som una societat radicalment tanatofòbica, la proposta del cineasta pretén acostar l'ésser humà a la pèrdua. 'Sirât' és una exploració de l'autenticitat real, una invitació a entendre la mort com a "porta per viure amb més dignitat i intensitat". Segons el cineasta, el llargmetratge és també una excusa per parlar "de la vida i de com créixer personalment". "Hem de fer aquest camí, hem de preparar-nos per a morir, i els personatges de la pel·lícula es troben precisament en l'abisme de comprendre que són imperfectes, preguntar-se de què són capaços i fins a quin punt podran saltar", reflexionava el també director de l'exitosa 'O que arde' en una entrevista amb l'ACN des de Canes.
La pel·lícula avança al ritme de l'atmosfera experimental del músic Kangding Ray que, amb el techno com a bandera, dibuixa una banda sonora de paisatges foscos. Oliver Laxe, que també és músic, no entén el setè art sense les notes com a pentagrama, que al llargmetratge havia de convertir-se en la invitació sensorial perquè l'espectador és deixés portar. El repartiment el completen el jove Bruno Núñez amb un grup d'actors amateurs, una aposta habitual del director. Un cop més, Oliver Laxe escriu el guió amb Santiago Fillol.