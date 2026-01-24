LITERATURA
Agnès Marquès guanya el Premi Ramon Llull amb ‘La segona vida de Ginebra Vern’
La periodista de TV3 i Catalunya Ràdio Agnès Marquès (Palma de Mallorca, 1979) va guanyar ahir el XLVI Premi Ramon Llull, dotat amb 60.000 euros, amb La segona vida de Ginebra Vern. La novel·la està protagonitzada per una periodista que escriu un article molt íntim, que es converteix en viral, sobre tres persones d’un petit poble de Texas. Marquès va explicar que el detonant per a aquesta història va sorgir el 2014, quan un diari de Texas va publicar un anunci en el qual una dona va felicitar el seu marit i el seu amant pel fill que esperaven, una notícia que es va convertir en viral a tot el món a través de les xarxes. La segona vida de Ginebra Vern tracta sobre “la distància insalvable que existeix entre els fets i el relat”, va comentar l’autora. També va destacar que el periodisme és “un lloc de conflicte ideal” dins del llibre per plantejar “un dilema que ens interpel·la a tots: què fem amb la vida d’altres quan està a les nostres mans”. El 24 de febrer s’entregarà el premi, un dia abans de publicar-se l’obra en català (Columna) i castellà (Destino).