La Baldufa presenta a l’Escorxador de Lleida ‘Fantasmes de guerra’

La companyia lleidatana La Baldufa va presentar ahir al Teatre de l’Escorxador de Lleida el seu últim muntatge teatral, Fantasmes de guerra. L’obra, que repetirà avui (18.00 h), està inspirada en el llibre Érem feres (Pagès Editors, 2023), de l’historiador, arxiver i fotògraf lleidatà Oriol Riart. L’espectacle explica la història de tres amics que creixen junts compartint jocs i somnis, fins que la Guerra Civil trenca la seua amistat.

