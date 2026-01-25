Junqueras demana la dimissió de Puente i Paneque per la situació de Rodalies
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la dimissió del ministre de Transport, Óscar Puente, i de la consellera de Territorio, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, per la sitaució de Rodalies, que manté el seu servei suspès aquest diumenge.
Així ho ha dit en roda de premsa des de la seu de la formació, on ha afirmat que es constata que Puente i Paneque "han dimitit de les seues obligacions i les seues funcions perquè estan més pendents de trobar excuses puntuals que d’afrontar el problema en tota la seua magnitud".
"A efectes pràctics ja estan dimitits, també haurien de dimitir en aspectes formals", ha sentenciat.