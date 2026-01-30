Cap de setmana de festa a Algerri i d'humor amb Pepe Viyuela a Balaguer
La localitat de la Noguera inicia quatre dies d'activitats amb música, teatre i tradició, mentre La Mercantil acull l'espectacle 'Encerrona'
Algerri i Balaguer es preparen per a un cap de setmana ple d'activitats culturals i festives. A Algerri, la festa d'hivern s'inicia dissabte amb quatre jornades de celebració, incloent música, sopars populars i espectacles per a tots els públics. Paral·lelament, Balaguer acollirà diumenge l'esperada actuació de Pepe Viyuela amb la seva proposta 'Encerrona' a La Mercantil, prometent una reflexió humorística sobre el fracàs quotidià.
La festa d'hivern d'Algerri donarà el tret de sortida el dissabte 31 de gener amb l'espectacle infantil de La Marieta Voltereta, una proposta que emfatitza valors com l'empatia i la col·laboració entre els més petits. Aquesta jornada inaugural, que tindrà lloc al local social, culminarà amb un sopar popular que s'espera aplegui al voltant de 150 assistents. La nit continuarà amb una oferta musical variada, amb el son cubà reinterpretat per Sonsonite i sessions de DJ a càrrec de Kylans, Eric Mass i Mangs, garantint una vetllada animada.
El diumenge, la programació festiva d'Algerri continuarà amb un concert acústic de Christian Mòdol a l'hora del vermut, oferint una atmosfera més relaxada. Al vespre, l'energia tornarà amb l'actuació de Cocktail Elegante, que convidarà el públic a ballar. Els dies següents, dilluns i dimarts, la festa adquirirà una dimensió més tradicional i religiosa amb les misses en honor a la Candelera i Sant Blai, respectivament. Per als més joves, el dilluns es projectarà la pel·lícula 'Lilo i Stich', mentre que el dimarts es podrà gaudir de la comèdia 'Quan ell és ell... i ella', a càrrec del grup de teatre Lo Riu de Balaguer, posant el punt final a les celebracions amb rialles. Cal destacar que tots els actes són gratuïts, excepte el sopar popular.
Pepe Viyuela porta "Encerrona" a Balaguer
La Mercantil de Balaguer serà l'escenari, diumenge 1 de febrer a les 18.00 hores, de 'Encerrona', l'espectacle més personal i genuí de Pepe Viyuela. Reconegut com una de les grans figures del clown contemporani, Viyuela presenta una obra que explora la tragèdia del fracàs diari des d'una perspectiva escènica festiva. En un context social sovint obsessionat amb l'èxit i la productivitat, el seu personatge de clown, aparentment fracassat, maldestre i esgotat, esdevé un mirall per als espectadors, convidant-los a reconnectar amb la seva part més autèntica, vulnerable i alegre.
A 'Encerrona', accions quotidianes que semblen simples, com pujar una escala o posar-se una jaqueta, es transformen en tasques gairebé impossibles per a Viyuela, generant situacions tan absurdes com profundament humanes. Aquesta proposta, dirigida per Elena González, planteja una metàfora clara i potent: el clown som nosaltres. L'obra convida a la reflexió sobre la pressió social per l'èxit i la importància d'acceptar les pròpies imperfeccions, oferint una experiència teatral que combina l'humor amb una profunda mirada a la condició humana.