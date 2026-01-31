PATRIMONI
El Sant Salvador del Museu de Lleida recupera el color original
Presenten dimecres vinent l’escultura del segle XIV acabada de restaurar
“Resulta impactant; el canvi i la millora experimentada per l’escultura és sorprenent.” Així de rotund es va mostrar ahir el tècnic lleidatà conservador i restaurador de patrimoni Ramon Solé sobre el nou Sant Salvador del Museu de Lleida. L’escultura de pedra policromada del segle XIV, que va arribar a la pinacoteca la tardor del 2023 gràcies a l’adquisició de la Generalitat al seu propietari (vegeu el desglossament), revelarà al públic els colors originals després d’un ardu procés de restauració dut a terme per Solé al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a Valldoreix. Serà el mateix Solé el que explicarà com s’ha restaurat aquesta obra gòtica, atribuïda al Mestre d’Albesa, en una conferència dimecres vinent (19.00 h), en un acte en el qual podrà ja contemplar-se l’escultura. El Sant Salvador quedarà exposat durant unes setmanes al denominat Espai 0 del Museu de Lleida.
Solé va explicar a SEGRE que “l’actuació va començar amb una fase d’estudi de l’escultura, que va confirmar les diverses capes de repintats de policromia que ha tingut al llarg de la història. Així, es van confirmar repintats de tres èpoques diferents, l’última datada al segle XVIII”. La segona fase de la intervenció va consistir a anar eliminant cada un dels estrats pictòrics afegits, capa a capa, en una operació delicada i de precisió gairebé quirúrgica, amb ajuda d’una lupa.
“La peça ha recuperat ara tota la seua esplendor medieval, amb colors destacats com el blau de la capa, l’encarnadura de rostre i mans i fins i tot els daurats de cabells i barba, típics d’aquella època”, va destacar Solé.
“El resultat final d’aquest treball ha estat molt gratificant”, va afegir.
L’obra va ser adquirida a una família de Vilanova de Segrià
Després d’anys de contactes amb el Museu de Lleida, la Generalitat va adquirir el 2023 per a la Col·lecció Nacional d’Art aquesta escultura gòtica del segle XIV per 70.000 euros a la família de Nadal Cabiscol, de Vilanova de Segrià. El mateix Cabiscol va ser un dels protagonistes en la presentació de l’obra, el 18 d’octubre del 2023, que va quedar en dipòsit al Museu de Lleida, on es va exhibir una mica més d’un mes. “El meu avi recordava que el seu ja veia aquest Sant Salvador sempre per casa”, va assegurar Cabiscol. La rellevància de l’obra augmenta per l’atribució directa al Mestre d’Albesa i perquè se’n coneix la procedència, almenys des del segle XVIII.