La Seu d’Urgell obre una llibreria per a públic infantil i juvenil
El Refugi Kanalla, un “antídot” a l’ús abusiu de les pantalles pels menors
El sector de la literatura infantil i juvenil del Pirineu té “bona salut”, amb nous autors de la zona que aposten per escriure obres destinades a aquest públic i un volum constant de títols per a aquest segment de població en els últims anys. Així ho constata l’Associació Llibre del Pirineu, que cada any edita un catàleg que recopila les novetats editorials dels últims dotze mesos.
En aquest context, la Seu d’Urgell inaugurarà avui una llibreria especialitzada en aquest àmbit, basada en un model cooperatiu i que inclou un espai de lleure per a famílies. Tot això, segons les seues promotores, per actuar com a “antídot” en l’ús abusiu de les pantalles en ple debat sobre la regulació de l’accés dels menors als dispositius mòbils.
Sònia Mataró i Núria Vilarrubla són sòcies i dinamitzadores de la nova llibreria El Refugi Kanalla, que obre portes al carrer dels Canonges, al centre històric de la capital de l’Alt Urgell. Expliquen que, al ser mares, van veure que existia la possibilitat d’ampliar el recorregut en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, més enllà dels títols que proporcionen les distribuïdores de llibres.
En un primer moment, fa any i mig, el van fer des de la llibreria El Refugi, situada al mateix carrer, fins que van apostar per idear i impulsar un espai propi a través d’una línia de subvencions per a projectes singulars en l’àmbit cooperatiu.
Mataró detalla que s’ha apostat per combinar l’espai de venda de llibres amb un altre de caràcter familiar, on petits i grans puguin compartir activitats, defugint d’altres opcions pensades des de l’òptica de la “conciliació”.
A part de l’objectiu literari, que s’abordarà de manera “transversal”, també s’oferiran propostes artístiques o de descobriment de l’entorn. Vilarrubla afegeix que el model cooperatiu permetrà que “el projecte creixi amb les famílies que es facin sòcies”.
La col·lecció ‘Petit Pirineu’, d’Edicions Salòria, compleix 15 anys
■ L’obertura d’aquesta nova llibreria especialitzada se suma a l’aposta d’Edicions Salòria fa 15 anys de crear la col·lecció Petit Pirineu, formada actualment per una trentena de títols. El director de l’editorial, Marcel·lí Pascual, va explicar que el que al principi va ser una decisió “arriscada” ha derivat en l’eix central de l’empresa. En aquest sentit, va recordar que la proposta li va arribar de la mà de l’escriptor alturgellenc Isidre Domenjó, actual president de l’Associació Llibre del Pirineu, que es va convertir en l’autor del primer volum de la col·lecció, La trementinaire de les nenes russes, que l’any passat va assolir la tercera edició. Per la seua part, Domenjó va valorar iniciatives com la de l’Associació Cultural Cambuleta, que ha editat 9 contes infantils escrits en pallarès.