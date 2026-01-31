Protecció Civil demana precaució en activitats a l’aire lliure a Catalunya per ratxes de vent "molt intenses"
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat precaució aquest dissabte en les activitats a l’aire lliure davant de ratxes de vent "molt intenses" a Catalunya.
Fins al moment les ratxes de vent més fortes s’han registrat en Miami Platja (125 km/h), el Perelló (122,4 km/h) i Mas de Barberans (116,3 km/h), a Tarragona, informa en un comunicat.
Según Protección Civil s’ha d’augmentar la prudència perquè el terra del medi natural és molt humit després dels episodis de pluja el que, diuen, pot facilitar que el vent tombi arbres o produeixi esllavissaments de terra.
A més, es recomana que en zones urbanes s’assegurin o retirin elements de les façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones d’arbres o amb elements inestables.
AVISOS PER VENT
Fins aquest dissabte Bombers de la Generalitat ha atès 189 avisos per vent, dels quals 167 provenien de les regions d’emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre (Tarragona), la majoria per caigudes d’arbres i danys en elements urbans.
A més, respecte a les carreteres, en l’AP-7 hi ha un carril tallat a cada sentit en Mont-roig del Camp (Tarragona) per la caiguda d’arbres a la via i entre Cambrils i l’Ampolla (Tarragona) està restringida la circulació a vehicles articulats.