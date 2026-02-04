CINE
Animac distingeix l’artista digital i gestor cultural Montxo Algora
Premi Trajectòria en la pròxima edició, del 19 al 22 de febrer
Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organitzada per l’ajuntament de Lleida i que se celebrarà del 19 al 22 de febrer, va anunciar ahir la concessió del Premi Trajectòria 2026 al creador digital, comissari d’exposicions i gestor cultural basc Montxo Algora (1955), en reconeixement a una carrera decisiva en la introducció, desenvolupament i consolidació de la cultura digital contemporània a Espanya.
Com a artista visual i dissenyador, Algora va participar activament en l’escena creativa de la Movida a finals dels anys 70 i durant els 80, amb treballs gràfics per a grups clau de l’època com Aviador Dro i La Mode. Durant els 80 es va formar a l’School of Visual Arts de Nova York i va treballar com a director artístic a Digital Productions, un dels estudis pioners en gràfics per ordinador i animació 3D a Los Angeles.
El 1990 va fundar ArtFutura, un esdeveniment dedicat a explorar el futur de l’art en relació amb les noves tecnologies, que ha dirigit durant més de trenta edicions, amb activitats a Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Mèxic, Londres o Roma i la participació de figures com William Gibson, Laurie Anderson, Moebius, David Byrne o Brian Eno.
Al llarg de la seua trajectòria, Montxo Algora ha defensat una mirada humanista sobre la tecnologia i la creació digital, explorant com les eines digitals poden expandir les possibilitats creatives i artístiques. Una visió que connecta plenament amb el lema d’aquesta edició d’Animac: Things Change.