PATRIMONI
Obres de consolidació de la muralla del castell de Guimerà
La diputació de Lleida ha iniciat la consolidació del tram est de la muralla del castell de Guimerà, a l’Urgell. La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, i el seu director, Ivan Sabaté, acompanyats de l’alcalde, Salvador Balcells, van visitar ahir les obres, que tenen un cost de 209.116 euros. Es preveu restituir el gruix del mur i construir un formigó ciclopi i un full exterior de paret, a més d’instal·lar drenatges en diferents nivells.