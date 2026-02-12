CULTURA
La 75a Nit de les Lletres Catalanes escalfa motors
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i Òmnium Cultural van començar ahir els actes previs a la Nit de les Lletres Catalanes, que aquest any arriba a la 75a edició, la primera sota aquest nou nom. La que solia conèixer-se com a la Nit de Santa Llúcia i se celebrava tradicionalment al desembre, va reunir ahir els nominats als premis literaris que entregarà el 14 de març en una gala al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
La trobada té per objectiu posar cara als autors i, alhora, promocionar les seues obres. L’acte va reunir gairebé la totalitat dels 23 finalistes al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, el Premi Montserrat Franquesa de Traducció i el Premi Vinyeta FICOMIC.
El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any reconeixerà la millor obra del 2025 entre una llista de deu candidates i està dotat amb 25.000 euros.
El Premi Montserrat Franquesa de Traducció, atorgat pel PEN Català, premiarà la millor traducció al català d’una obra estrangera també entre deu finalistes i consta d’una dotació de 4.000 euros. Finalment, el Premi Vinyeta FICOMIC, de nova creació i convocat per la Federació d’Institucions Professionals del Còmic, reconeixerà el millor còmic editat en català de l’any entre tres nominats.
“Sumar escriptors de diferents gèneres, edats i editorials dona una imatge molt poderosa del que són les lletres catalanes”, va assegurar la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré.
Per la seua part, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va subratllar que els nominats “demostren la salut de ferro del món editorial i del llibre” i són un “orgull per a aquest país”.