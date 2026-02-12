FESTIVAL
Jordi V. Pou, en el Fine Art Igualada
El fotògraf i artista visual lleidatà exhibirà la seua última creació, en la qual ‘evoca’ els abusos a l’Església. “Explico amb imatges una realitat que ha existit però de la qual no hi ha fotos”
El festival de fotografia Fine Art Igualada, la 14 edició del qual se celebrarà del 27 de febrer al 22 de març, comptarà amb 35 exposicions que podran visitar-se en 14 espais repartits per tota la capital de l’Anoia. Un dels artistes seleccionats és el fotògraf i creador visual lleidatà Jordi V. Pou, que exhibirà a l’Adoberia –a la zona del Rec– el seu últim treball fotogràfic, en el qual evoca els abusos ocorreguts en el si de les institucions religioses, sobretot als anys 60 i 70, que han començat a revelar-se i denunciar-se aquests últims anys. Es tracta del projecte VI-No cometràs actes impurs, en al·lusió al sisè manament de l’Església catòlica, amb imatges que reconstrueixen aquest relat gràcies a les eines gràfiques de la intel·ligència artificial. “Per a mi, la fotografia no és només mostrar la realitat sinó explicar-la a través dels ulls del fotògraf”, va explicar Pou a SEGRE sobre aquest nou treball amb la IA. “En aquest cas, explicar aquest escàndol d’abusos a l’Església és molt complicat perquè no hi ha imatges, per la qual cosa he decidit inventar-me-les”, va afegir l’artista visual. En aquest sentit, la IA és una ajuda indispensable per “explicar coses que han existit, que han succeït a la realitat, però de les quals no hi ha fotos”.
Part d’aquest treball creatiu va poder veure’s l’estiu passat durant els dos caps de setmana del festival fotogràfic de Cabanabona, a la Noguera, que tanmateix es va veure afectat primer pels grans incendis que van afectar la zona i després pels xàfecs. “Precisament el director del festival Fine Art va veure les fotos allà i està encantat d’exhibir-les ara al festival”, va afegir Pou.
El certamen, amb professionals com Benito Román, Elisenda Pons i Francesc Fàbregas, exhibirà també una de col·lectiva d’estudis i centres d’art en què participaran alumnes de segon de Fotografia de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol de Lleida amb La memòria dels llocs.
Tanca el seu estudi fotogràfic a Lluís Companys després de 25 anys
Amb tres dècades de fotografia a l’esquena, Jordi V. Pou acaba de fer un gir a la seua vida professional. Per Nadal va tancar el seu local i estudi al carrer Lluís Companys després de 25 anys obert al públic. “Ja no es pot viure d’autònom, el futur és negre, i també ho és el de la fotografia professional”, va assegurar amb referència al treball conegut en el sector com la BBC (bodes, batejos i comunions) i per la irrupció de “noves tecnologies que ens substituiran”.