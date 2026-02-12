Els dos concerts que va fer Bad Bunny a Lleida abans del seu salt a la fama: "No descarto que pugui tornar a venir i canti 3 o 4 cançons"
El cantant de Puerto Rico, actualment el més cotitzat del món, va fer un parell de concerts el 2017 i el 2018 a la discoteca Biloba quan començava a despuntar. El CEO del Grup Bonöbo, Xavi Bosch, recorda que "va fer 'sold out' les dues dates" i no descarta que "torni a fer un showcase algun dels dies que estarà a Barcelona"
Bad Bunny està aquest 2026 a dalt de tot de l'onada mediàtica. Una setmana després de guanyar tres premis Grammy, entre ells, el primer àlbum totalment en castellà que guanyava el premi al millor àlbum de l'any per 'Debí Tirar Más Fotos' ('DtMF'), ara s'ha emportat tots els elogis del món després d'una actuació històrica a la mitja part de la Super Bowl LX.
El porto-riqueny va superar totes les expectatives, aconseguint que més de 128 milions de persones veiessin en directe el seu concert, el 4t rècord d'audiència en tota la història de la Super Bowl. I a més a més, ho va fer posant en primer pla el seu Puerto Rico natal i llançant un missatge d'amor i de fraternitat entre tots els països d'Amèrica, en contra del patriotisme neoliberal de Trump i de les detencions massives contra immigrants en una situació no regularitzada que està duent a terme a través de la policia federal ICE a Minneapolis, als EUA.
A hores d'ara (i des de fa anys) Bad Bunny és un fenomen global que ha traspassat tota mena de fronteres. Però el que poca gent coneix és que el primer cop que el cantant va trepitjar terres catalanes va ser per cantar a Lleida. Concretament, a la discoteca Biloba, del grup Bonöbo, on va oferir no només un, sinó dos concerts. "Pel primer concert, es van esgotar totes les entrades en només tres dies", recorda Xavi Bosch, CEO de Bonöbo.
El 'conejito malo' va arribar el 28 de setembre del 2017 a Lleida quan encara no havia publicat 'X 100pre', l'àlbum que el va començar a posar en el punt de mira, però ja tenia la seua popularitat. "El primer any va fer una gira quan començava a despuntar, i va venir a Lleida", explica Bosch, que recorda que "l'any següent, només va actuar aquí i a Ushuaïa, a Eivissa, i el seu caixet ja s'havia multiplicat per tres". De fet, aquell dia, el 22 de juliol del 2018, el cantant va haver de sortir corrents de la discoteca: "quan estava acabant la melodia de l'última cançó, ja era al cotxe tornant cap a l'hotel. Sort que ens vam poder fer unes fotos amb ell abans del concert!" explica el CEO de Bonöbo.
La complicitat entre el cantant i la discoteca lleidatana no és casualitat. "El vam tractar bé, i la seua mànager és coneguda meua", explica Bosch, que no descarta que pugui tornar algun dia a la capital del Segrià: "no tanquem les portes al fet que pugui tornar a venir. Quan estigui a Barcelona (pels seus concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 22 i el 23 de maig del 2026) no descartem que pugui fer un showcase i canti tres o quatre cançons". Tot i això, Bosch reconeix que "serà complicat i no hi ha res tancat".
Quan el porto-riqueny va venir, els dos concerts van penjar el cartell de complet i van omplir les carpes de Biloba. Bosch recorda que Bad Bunny no va demanar cap cosa fora de lloc per fer el concert, "només dormir en un hotel de 5 estrelles (en aquest cas, a la Finca Prats) i arribar amb un Range Rover 4x4 al concert, en comptes del Mercedes amb el qual acompanyem als artistes".
Biloba no només ha donat veu a Bad Bunny abans que comencés a guanyar fama. Artistes com Quevedo, Rauw Alejandro, Mora o Don Patricio ja van trepitjar la tarima de la discoteca mesos abans de fer el salt a la fama i Bosch ho atribueix al "bon olfacte". "Fa 20 anys que treballem d'això, 10 a Biloba. Els mateixos promotors ens contacten i ja portem molts artistes que encara no han despuntat. Ara estem en negociacions, però d'aquí a un mes anunciarem els cantants que vindran aquest any a la discoteca, i 4 o 5 d'ells seran top segur", afirma Bosch.