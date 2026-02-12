POLÍTICA
Lleida crea la beca Rosa Siré per impulsar l’art femení
La Paeria retrà així homenatge a la creadora lleidatana, que va morir el 2014
L’ajuntament de Lleida va donar a conèixer ahir la creació d’una nova beca destinada a dones artistes, que portarà el nom de Rosa Siré. La iniciativa vol retre homenatge a la trajectòria d’aquesta creadora lleidatana (1947-2014), que va ser referent en la transformació del panorama artístic de Ponent i pionera en la defensa del paper de les dones en l’art i la societat. La convocatòria, de caràcter biennal, donarà suport a projectes d’investigació artística que treballin des d’una perspectiva feminista, crítica, experimental i transfronterera.
La comissió municipal informativa d’Acció i Innovació Social va donar llum verda a les bases d’aquesta beca, que està dotada amb 4.000 euros, que s’haurà de ratificar en el ple de la Paeria d’aquest mes. Es dirigeix a dones artistes que, com en el seu dia va fer Rosa Siré, uneixin innovació, sensibilitat i arrelament al territori i que entenguin l’art com a eina de llibertat, pensament i expressió personal.
Els projectes hauran de promoure la transversalitat de gènere, la interseccionalitat i el compromís social, abordant qüestions relacionades amb la realitat històrica, política, econòmica i cultural des de la mirada de les dones. Aquesta iniciativa, que sorgeix de les regidories de Polítiques Feministes i de Cultura, compta amb l’assessorament i el suport conceptual i tècnic del Centre d’Art Contemporani La Panera i de l’àrea de Polítiques d’Igualtat.
La primera convocatòria s’articula en dos línies. D’una banda, en la investigació emergent, per a dones artistes residents a Catalunya, majors d’edat, que estiguin finalitzant estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior, o que els hagin completat els últims quatre anys en centres d’educació superior de Lleida. D’altra banda, en la investigació i recorregut artístic, per a dones artistes de tot el territori estatal que ja hagin desenvolupat projectes i es trobin en procés de consolidació professional.
Les candidatures poden ser individuals o col·lectives i els projectes hauran de presentar-se en qualsevol format vinculat a l’art contemporani (visual, audiovisual, digital, poètic, sonor, performàtic o experimental) a través del tràmit electrònic disponible a seu.paeria.cat, dins de l’apartat de convocatòries de concursos i premis. El termini per al desenvolupament del projecte serà de sis mesos des de la concessió de la beca i l’artista becada haurà d’entregar una memòria final.
Rosa Siré va morir el desembre del 2014 als 67 anys. Va ser una de les figures clau de la transició estètica a la Lleida dels anys seixanta. Fundadora i directiva del grup artístic denominat de la Plaça de l’Ereta, va exposar a La Petite Galerie i la sala Cop d’Ull, dos espais promotors de l’art postabstracte als setanta i dels moviments d’avantguarda que es van consolidar als vuitanta. L’any 2000 va rebre la medalla que atorgava el Museu Morera, distinció que, fidel al seu estil i sense pèls a la llengua, va criticar per la baixa dotació econòmica i el fet d’haver de regalar dos obres a la pinacoteca.