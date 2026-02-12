EXPOSICIÓ
El lleidatà Joanpere Massana inaugura la temporada 2026 d’una galeria de Milà
L’artista de Ponts Joanpere Massana inaugurarà avui dijous a Milà la nova temporada 2026 de la Ticinesa Art Gallery de la capital de la Llombardia, en plena celebració dels Jocs Olímpics d’hivern en aquesta regió italiana.
L’artista presentarà la mostra Segno e materia (signe i matèria), un conjunt d’obres fruit de diversos projectes conceptuals desenvolupats al llarg dels últims anys, com El Llibre per a la Jana, El Llibre dels Núvols, El Llibre dels Arbres, El Llibre de l’Aigua i finalment El Llibre de l’Aire.
Tots tenen un denominador comú: signe i matèria en diàleg obert com a creadors d’un univers simbòlic. Cada obra, ja sigui sobre taula o paper, forma part en la poètica de l’artista d’una història; per això, sovint s’entreveu una enquadernació dibuixada o fins i tot cosida sobre la superfície, utilitzada com a sinònim de les pàgines d’un llibre. La complexa materialitat de les obres de Massana, malgrat alguns elements figuratius, desenvolupa gestos i traços que freguen l’abstracció emocional: un conjunt de símbols, codis i signes aparentment simples que, en ocasions, encarnen presències reals del passat, aplicades a la superfície pictòrica.
L’exposició en aquesta galeria italiana podrà visitar-se fins al 4 d’abril.