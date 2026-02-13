MÚSICA
Planeta Codac posa banda sonora a la nostàlgia amb ‘Escalfors i Raconets’
El panorama musical de Lleida suma un nom a seguir: Planeta Codac. El projecte, impulsat per Dídac Solé i Francesc Codina, antics integrants de Bredda, presenta el seu segon senzill d’estudi, Escalfors i Raconets, una cançó que gira al voltant del pas del temps i la necessitat de tornar, malgrat que sigui mentalment, a aquells llocs on “un ha sigut més feliç”.
El tema arriba amb un convidat de la mateixa òrbita, Joan Bergadà, també ex-Bredda i ara vinculat a Llengua Morta (Espluga de Francolí).
Pop-rock emocional
Després del primer avançament, Barcelona, publicat al desembre, la banda insisteix en una línia de pop-rock de nervi orgànic i pols emocional, amb canvis d’intensitat que busquen “sortir de la zona de confort”.
Els dos senzills han anat acompanyats de peces audiovisuals codirigides amb David Antúnez. El full de ruta ja té pròxima parada: un EP autoproduït de quatre cançons previst per a aquesta primavera, gravat l’estiu passat a Heartwork Studio, l’estudi del lleidatà Gerard Porqueres al Prat de Llobregat. El treball compta amb la coproducció d’Albert Gilabert i suma Lluc Martí i Robert Teixidó en la interpretació, com a carta de presentació d’un projecte que aposta per l’emoció sense filtres.