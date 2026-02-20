CINE
Animac s’estrena amb concursos i projeccions internacionals
Exhibeixen a la Llotja projectes emergents
Durant el matí d’ahir va arrancar a la Llotja de Lleida la 30a edició d’Animac, amb activitats per a públic professional i escolar. La jornada va incloure la primera trobada de networking d’Òrbita25, associació lleidatana que connecta artistes digitals, creadors audiovisuals i desenvolupadors de videojocs de Ponent. A la Sala 2 es van presentar els projectes del concurs Animac Pro. Incubator, on dotze propostes, com 4Crims d’Ignasi Tarruella, El gran delirio de Max d’Álex Martínez Ruano i Matías Tolsà Montedoro, i La luz de María Ramos, van competir pel Premi Incubator, dotat amb 2.000 euros. La programació va continuar amb projeccions de curtmetratges internacionals dins de Futur Talent 1, incloent títols com Le plongeon (França), Né una né due (Itàlia) o Mereneläviä (Finlàndia), mostrant el talent emergent d’alumnes de diferents escoles audiovisuals d’arreu del món.