Llarga vida a Animac!
La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya inaugura a la Llotja de Lleida la seua edició número 30. Homenatge als creadors del certamen, amb Antoni Llevot al capdavant
La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac va celebrar ahir a la nit a la Llotja de Lleida la gala inaugural de la 30a edició, amb lliurament de premis honorífics i un homenatge als impulsors del certamen, fa tres dècades. Fins diumenge, Animac oferirà una àmplia programació d’activitats i la projecció de 230 films.
El canvi és el lema amb què Animac va inaugurar ahir a la Llotja de Lleida la seua 30a edició. En realitat, en anglès –Things Change–, per demostrar el caràcter internacional de la Mostra de Cinema d’Animació de Catalunya. Reflexionar sobre el canvi com a element inherent al cine d’animació i en el món contemporani. Aquesta és la proposta del certamen cinematogràfic, que projectarà fins diumenge fins a 230 films, la majoria curtmetratges. Però si hi ha una cosa que mai no canvia des d’aquell primer Animac del 1997 (hereu del Cinemàgic del 1996) és l’èxit de convocatòria de la jornada inaugural. Amb photocall inclòs al vestíbul del Teatre de la Llotja i conducció de la gala a càrrec del periodista, fotògraf i creador de continguts en xarxes Xavi Menós. El públic va poder gaudir de la peça audiovisual Locus, una performance creada en exclusiva per celebrar aquests 30 anys a càrrec de l’innovador col·lectiu artístic Hamill Industries, la marca amb què treballa el duo barceloní Pablo Barquín i Anna Díaz. Tot i que, sens dubte, el moment més emotiu de la gala inaugural va ser la celebració de l’aniversari amb els primers responsables del certamen a l’escenari.
Antoni Llevot, que durant quinze anys havia estat director de l’Escola Municipal de Belles Arts, va ser l’impulsor com a regidor de Cultura de la Paeria de donar vida a aquest festival fa tres dècades, acompanyat per dos dels seus llavors antics alumnes, Jordi Alfonso i Joan Pena. “Animac va nàixer molt petit, com un nadó, però sempre ha tingut i ha conservat una ànima que l’ha fet especial”, va afirmar Llevot amb emoció, abans de desitjar “llarga vida a Animac!”.
El canvi també es va notar en una gala per primera vegada sense dicursos polítics, que va culminar amb la projecció del curt Éiru, nominat a l’Oscar.
Nora Twomey i Andreas Hykade, dos creadors amb moltes estrelles
La sessió inaugural d’Animac va comptar amb dos protagonistes de prestigi del cine d’animació, la irlandesa Nora Twomey (Cork, 1971) i l’alemany Andreas Hykade. Towmey va rebre el Premi Honorífic de mans de la cineasta britànica Joanna Quinn. “És un gran honor, especialment el 30 aniversari d’Animac”, va afirmar aquesta directora, guionista, productora i actriu de doblatge, sòcia i directora creativa de Cartoon Saloon, un estudi d’animació reconegut internacionalment, amb films nominats a l’Oscar i els Globus d’Or. El 2022 va dirigir My Father’s Dragon per a Netflix. Per la seua part, el dissenyador de personatges d’animació Carles Grangel va entregar el Premi Animation Master a Andreas Hykade (Altötting, Baviera, 1968), amb més de 30 anys de trajectòria i una vintena de produccions per a cine i televisió, entre la seua etapa de treballs a Londres com posteriorment a Stuttgart. Com a professor d’animació, també ha impartit el seu magisteri a la Universitat de Harvard. “De jove vaig anar a un festival d’animació i aquest art em va atrapar i vaig decidir dedicar-li la vida”, va recordar. La directora d’Animac, Carolina López, va donar pas a una de les sorpreses de la vetllada, el francès Ron Dyens, productor del film d’animació Flow, guanyador de l’Oscar l’any passat, i del curt Butterfly, nominat aquest 2026 als premis de Hollywood, que va felicitar els 30 anys del certamen.