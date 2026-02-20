PROJECTE
‘Morralet lingüístic’ per a tots els nadons del 2026 del Pallars
Una iniciativa per promoure el pallarès
L’Associació Cultural Cambuleta, en col·laboració amb els consells comarcals del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà, regalarà un Morralet lingüístic a tots els nadons nascuts en aquestes dos comarques durant el 2026. El projecte, presentat ahir a Sort, té com a objectiu fomentar el vincle de les famílies amb el pallarès i promoure’n l’ús i estima. “Si el català està en regressió, el pallarès encara més. Fomentar-ne l’ús ajudarà que els nens coneguin millor els seus orígens”, va destacar Ramon Jordana, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Aquest morralet consisteix en una bossa amb diversos articles, com un conte en pallarès, un CD de cançons en la llengua local o un pitet amb una paraula pallaresa impresa.
El nom del projecte fa referència al morral tradicional, la bossa on es portava el menjar antigament. L’eslògan, Per medrar en pallarès (per créixer en pallarès), té com a finalitat fomentar la llengua local, tal com va explicar ahir Eva Tarragona, de l’Associació Cambuleta. “El projecte pretén que tots els nens coneguin i parlin el pallarès, un dels nostres trets més singulars”, va subratllar. D’altra banda, Carles Isus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, va detallar que “els nens nascuts al gener o al febrer també podran recollir l’obsequi”.