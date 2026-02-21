CINE
Animac també estrena premi
Per primera vegada, el certamen va atorgar 2.000 euros a un projecte d’animació de la secció ‘Incubator’. Projeccions, tallers, exposicions i conferències de Ron Dyens i Andreas Hykade
La segona jornada d’Animac va viure ahir diverses estrenes internacionals de curtmetratges i pel·lícules i també una estrena de premi. La Mostra de Cinema d’Animació de Catalunya va atorgar per primera vegada el Premi Incubator, dotat amb 2.000 euros per la Fundació de les Arts de Lleida, concedit al projecte Who killed Cock Robin, de la cineasta barcelonina Romina Martí O’Toole. Aquest guardó s’ha incorporat enguany com a suport a projectes audiovisuals en desenvolupament, producció o postproducció. El projecte guanyador era un dels onze seleccionats en la secció Incubator, els responsables de la qual els van presentar dijous davant d’un plafó de professionals del sector. Val a recordar que aquesta secció d’Animac va rebre fins a 111 projectes procedents de catorze països. Who killed Cock Robin parteix d’una cançó infantil del segle XV per construir una proposta amb rerefons social, que qüestiona els mecanismes de poder i les estructures que es normalitzen malgrat perjudicar la comunitat. Romina Martí va destacar “el contrast entre l’aparença innocent del relat original i la lectura crítica que es desplega” com un dels eixos centrals del seu projecte. La directora d’Animac, Carolina López, va explicar que en l’elecció del jurat va pesar “la solidesa d’aquesta història, el seu rerefons social i el disseny de personatges, així com la seua aposta per una animació dirigida al públic adult, en línia amb la voluntat de la Mostra d’Animació de reivindicar aquest gènere com una eina expressiva que va més enllà de l’entreteniment infantil”. El jurat va concedir així mateix una menció especial al projecte Volcano, d’Adina Oana Enache, Sara Priorelli i Maria Zilli (de la firma d’animació francesa Melting Production), valorant “l’humor, el disseny de personatges i la mirada crítica al sistema turístic, així com l’originalitat i frescor de la proposta”.
Conferències
D’altra banda, a més de projeccions a la Llotja i CaixaForum per a totes les edats, el públic d’Animac va poder gaudir de dos conferències d’estrelles convidades d’aquesta edició. El francès Ron Dyens, productor del llargmetratge Flow, guanyador de l’Oscar l’any passat, va compartir el procés creatiu d’aquesta pel·lícula innovadora. I el cineasta alemany Andreas Hykade, que dijous va rebre a la gala inaugural el Premi Animation Master, va revelar les influències artístiques que construeixen un animador.
L’Espai Cavallers repassa els 30 anys de la imatge del certamen
La galeria Espai Cavallers va inaugurar ahir l’exposició 30 anys de la imatge d’Animac, de la mà dels responsables dels cartells, dibuixos i publicacions del certamen en aquestes tres dècades: Carles Porta, Gina Thorstensen i Rocío Álvarez. La mostra, que va obrir al públic fa una setmana, s podrà visitar fins al 28 de febrer vinent. Mitjançant una selecció d’obra, material d’arxiu i dibuixos preparatoris, el públic pot conèixer el procés creatiu i evolució gràfica d’Animac.