MÚSICA
‘Beca’ musical de la Paeria per als lleidatans Damnor i Ares Marchal
L’ajuntament de Lleida, a través dels Bucs d’Assaig El Mercat, a la Bordeta, ha posat en marxa una nova edició del Buc-Lab, un projecte d’acompanyament artístic intensiu per a joves músics emergents de Lleida, que inclou assessorament professional i accés a les instal·lacions per a grups i solistes residents a la ciutat. Després de les audicions en directe i entrevistes personals, els guanyadors d’aquest any són els projectes musicals d’Ares Marchal i Damnor “per la seua qualitat, originalitat i potencial de creixement”.
Damnor és el nom artístic de la banda de Joel Masip i el seu projecte de fusió de metal malenconiós i introspectiu amb una posada en escena glamurosa i elegant. Per la seua part, Ares Marchal, que des de petita ha estat vinculada a la música i al cant i amb formació en arts escèniques musicals, ha apostat per un projecte compositiu propi. El Buc-Lab li permetrà gravar per primera vegada un EP. Fins al 31 de desembre, ambdós artistes disposaran d’un pla de treball personalitzat per impulsar les seues carreres.