EQUIPAMENTS
La Biblioteca Pública de Lleida presta reproductors de CD
Molts usuaris lamentaven que ja no tenien a casa aquesta mena d’aparells
Els temps avancen que és una barbaritat. I més en el terreny tecnològic. Als anys vuitanta del segle passat, l’aparició del CD (compact disc) va significar tota una revolució en l’àmbit de la reproducció de so, en especial música, arraconant en poc temps els discos de vinil i les cintes de casset. Tanmateix, l’auge exponencial les dos últimes dècades de tota mena de plataformes digitals de descàrrega musical pràcticament ha fet oblidar l’existència de reproductors de CD. Per això, la Biblioteca Pública de Lleida ha posat en marxa una iniciativa pionera als centres bibliotecaris de Ponent: prestar als usuaris no només el CD sinó també l’aparell reproductor.
Malgrat que el primer que passa pel cap al parlar de biblioteques són llibres, aquests equipaments culturals disposen d’un gran fons de documents sonors i audiovisuals en préstec (vegeu el desglossament).
Montse Grau, responsable de l’àrea de música i imatge de la Biblioteca de Lleida, va explicar a SEGRE que “molts usuaris que volien emportar-se a casa CD de música clàssica o moderna; aprendre idiomes, com català o anglès; o disfrutar d’audiollibres, sobretot lectors amb alguna discapacitat visual, lamentaven que ja no tenien a casa aquesta mena d’aparells”.
Cinc reproductors
La biblioteca lleidatana acaba d’estrenar 5 reproductors de CD en préstec per accedir a audiollibres, cursos d’idiomes, música i tot tipus de documentació sonora, que podran gaudir-se a domicili, durant un període de trenta dies. Si l’aparell es perd o s’espatlla, caldrà reposar-lo.
Ara, després de l’estrena aquest mes dels reproductors de CD en préstec, ja tenen en el punt de mira de cara a un futur els reproductors de DVD, “ja que notem que aquest tipus d’aparells per a pel·lícules també comencen a escassejar als domicilis”, va comentar Montse Grau.
Més de 13.000 arxius sonors
Encara que la majoria de la col·lecció de més de 250.000 documents que allotja la Biblioteca Pública de Lleida està formada per paper (llibres i revistes), és destacable el fons disponible d’arxius sonors, uns 13.400, sobretot entre CD musicals i audiollibres.