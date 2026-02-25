MÚSICA
La cantata ‘L’Espill Encantat’ celebrarà l’última edició com a projecte escolar
Estrenaran un documental sobre la iniciativa
El projecte comunitari L’Espill Encantat, una cantata que reuneix centenars d’alumnes dels centres educatius de la Segarra, celebrarà el proper mes l’última edició dins d’un cicle de tres anys. Serà al teatre Ateneu de Guissona els dies 19 i 20 de març. D’aquesta manera, a partir del pròxim curs es donarà continuïtat a la iniciativa educativa amb una nova proposta que, segons va explicar el director del Conservatori de Cervera, Santi Riu, estarà relacionada amb el Mil·lenari de la capital comarcal.
Aquesta edició reunirà 443 alumnes de cinc escoles i quatre instituts de la Segarra en cinc funcions. Els estudiants han rebut vint hores de formació musical i escènica per part de professors del conservatori entre els mesos de setembre i desembre.
Al gener van començar els assajos que “segueixen les mateixes fases que en una producció professional perquè tot l’alumnat se senti part d’un espectacle de gran format”, va subratllar Marc Castellà, coordinador de l’obra.
Castellà també va avançar que durant els propers mesos es presentarà un documental dirigit pel cerverí Marc Llorens. A la peça apareixen fins a un total de quaranta testimonis de diferents àmbits que han fet possible l’espectacle durant aquests anys.
L’Espill Encantat és una adaptació del poemari Quadern de música, de Jaume Ferran, que es va estrenar a Cervera el 2019, coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana i dins del Festival de Pasqua, amb la participació exclusiva d’estudiants del Conservatori. L’any 2024, es va iniciar un cicle de tres anys dirigit a alumnes de quart de primària i primer d’ESO.