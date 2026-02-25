MÚSICA
L’artista lleidatana Mercè presentarà ‘Risc’ al Sónar
Debut amb un disc d’electrònica i pop, que estrenarà el 7 de març a l’Espai Orfeó. Beca Cases de la Música 2024
La jove lleidatana Mercè Segura, de nom artístic Mercè, va ser seleccionada el 2024 per l’incubador de projectes musicals de Cases de la Música i el primer fruit d’aquesta relació és el seu primer treball discogràfic, Risc, un àlbum que arribarà al juny al festival Sónar a Barcelona, però que estrenarà en directe el proper 7 de març a l’Espai Orfeó de Lleida. Amb només 19 anys va compondre els seus dos únics temes publicats fins ara: Runner i Why Emma?, dos peces d’electrònica i pop experimental que li van servir per guanyar la beca Cases de la Música del 2024. Dos anys després, presenta Risc (Luup Records), un treball amb set cançons que la mateixa artista defineix com “un intent d’entendre la vida i el món”. Una vida que, després d’aquest àlbum de debut, Mercè assegura que ara ja està preparada per viure.
I ho farà presentant aquest disc en una de les cites anuals més destacades de l’electrònica i la música experimental com és el Sónar. Serà el pròxim 18 de juny quan Mercè estrenarà al festival barceloní el seu Show Simulator, l’experiència de directe que la lleidatana prepara per disfrutar d’aquesta producció.
Però l’estrena davant del públic arribarà el dissabte 7 de març a l’Espai Orfeó (20.30 h), abans d’actuar el dia 14 en el Let’s Festival de l’Hospitalet de Llobregat.
Des de l’inici de la seua trajectòria artística, el projecte personal de Mercè és una aposta experimental i introspectiva marcada per la voluntat d’exterioritzar un univers interior ple de capes. En directe, l’artista lleidatana presenta un espectacle de veu, violí i processaments electrònics en temps real, integrat amb visuals creats per ella mateixa. El xou contraposa la immediatesa del directe amb la introspecció del moment de creació, convertint l’escenari en un espai en el qual el públic pot veure i escoltar la construcció del seu propi univers. El resultat és una experiència de proximitat i avantguarda, extravertida i emocional, que connecta sense concessions amb un imaginari cru de la Generació Z.