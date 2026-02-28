Onze alumnes catalans guanyen medalles en el campionat 'Spainskills' de formació professional
Dos medalles d’or, en les habilitats de Fleca per a Erik Ortega, alumne de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i en Suport a Xarxes per a Max Martínez, alumne del Institut Carles Vallbona de Granollers
Onze alumnes catalans han obtingut deu medalles en la seua participació en el campionat 'Spainskills', un concurs estatal que premia els alumnes de formació professional (FP) que desenvolupen les seues habilitats en diferents proves davant d’un jurat.
En el campionat han participat 38 alumnes de diferents centres catalans que van resultar guanyadores de l’edició 'Catskills' 2025, que han participat en 34 modalitats diferents, quatre d’elles per parelles, ha informat el Departament d’Educació i Formació Professional en un comunicat aquest dissabte.
Concretament, Catalunya ha obtingut dos medalles d’or, en les habilitats de Fleca per a Erik Ortega, alumne de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i en Suport a Xarxes per a Max Martínez, alumne del Institut Carles Vallbona de Granollers (Barcelona), el que dona accés a ambdós a representar a Espanya en els 'WorldSkills Xangai' (Xina) 2026 i els 'EuroSkills Düsseldorf' (Alemanya) 2027.
Les medalles de plata han estat per a Pau Planellas en Carrosseria; Aurembiaix Gabernet en Tecnologia de la moda i Hèctor Soriano en Tecnologia de vehicle pesat.
Finalment, han obtingut la medalla de bronze Francisco Javier Ruiz a Teconologia de l’Automòbil; David Ruiz en Cuina; Arnau Brusau en Pintura de vehicles; Brian Zavala i Arnau Tejero en Jardineria i paisatgisme i Helena Charro en Animació digital 3D.