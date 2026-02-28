DOCUMENTACIÓ
El fons bibliogràfic de l’IEI s'incorpora a la plataforma de les biblioteques universitàries catalanes
Uns 33.000 registres, 15.000 d’únics
El patrimoni bibliogràfic i documental de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ja pot consultar-se a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), la plataforma que reuneix els fons de totes les biblioteques universitàries del país i d’altres institucions especialitzades. Una base de dades que engloba més de cinc milions de títols, que donen accés a més de 12 milions de documents, entre llibres, revistes, audiovisuals i altres tipus de suports.
Així, la integració permet que qualsevol persona usuària accedeixi des d’un únic punt a tots els materials de l’IEI (bibliogràfics, hemerogràfics, gràfics i documentals), independentment del suport, facilitant la seua difusió i consulta. Amb això, el fons de l’IEI guanya visibilitat dins de l’ecosistema bibliotecari català i es reforça el seu paper com a referent en la preservació i difusió del patrimoni documental de les comarques de Lleida.
En un comunicat de l’IEI, la responsable del servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de la institució, Sílvia Farrús, va reconèixer que el projecte estava latent des de feia molts anys i va celebrar que finalment sigui una realitat. Amb aquest pas, “posem de relleu el fons de la biblioteca de l’IEI, que és interessantíssim, i li donem la visibilitat que es mereix”. El fons de l’IEI aportarà al catàleg col·lectiu de les universitats catalanes uns 33.000 registres, dels quals uns 15.000 són únics, va destacar Farrús.
Paral·lelament, l’IEI també ha adoptat el Sistema de Gestió Bibliotecària Compartit (SGBC), basat en el software Alma, que millora l’organització interna, la catalogació i l’accés als recursos, un pas que ha requerit la migració completa de dades des de l’anterior sistema, Aleph.
A més, com a institució col·laboradora del CCUC, el personal de la biblioteca de l’IEI ha rebut formació específica per adaptar-se a les normes de catalogació vigents i familiaritzar-se amb les funcionalitats bàsiques del nou sistema de gestió.