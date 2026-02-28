TEATRE
El K-pop triomfa a Lleida amb un espectacle de tribut a la Llotja
Basat en la pel·lícula ‘Les guerreres del K-pop’, un fenomen global del cine d’animació
La companyia sevillana La Barbarie va debutar fa una dècada amb un musical de tribut a Els miserables, la novel·la homònima de Victor Hugo, i poc després es va endinsar en el teatre musical familiar amb La bella y la bestia.
Però, sens dubte, el muntatge amb què està recorrent tot el país amb un èxit desbordant de públic és Las guerreras del K-pop, un espectacle de tribut al fenomen global del cine d’animació i música pop coreana, que es va estrenar l’any passat a Netflix i que ja és el film més vist en la història de la plataforma, amb més de 325 milions de visionaments.
Amb aquest aval, ahir va omplir la primera sessió prevista inicialment a la Llotja de Lleida, que va programar una segona funció dos hores i mitja després, també amb un gran èxit de fans. Així, les supervedets Rumi, Mira i Zoey del supergrup de K-pop que protagonitza el film d’animació es van transformar en actrius i cantants de carn i ossos en una explosió de música, ball i color en aquest tribut musical atapeït d’energia, i amb el públic entregat i corejant totes les cançons.