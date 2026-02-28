LITERATURA
L’escriptor lleidatà Ferran Sáez, amb el seu nou llibre a La Fatal de Lleida
El filòsof, professor universitari i escriptor lleidatà Ferran Sáez (la Granja d’Escarp, 1964) va presentar ahir a la llibreria La Fatal de Lleida la seua última publicació, el dietari De totes les coses visibles i invisibles (Pòrtic), en conversa amb Laurel Orús. Al dietari, que abasta sis mesos, el primer semestre de l’any passat, l’autor traça un equilibri entre vivències personals del dia a dia i reflexions que les transcendeixen.