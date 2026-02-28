MÚSICA
Lluís Sánchez estrena la cançó ‘Un record de tu’
Després del llançament l’any passat del seu primer EP en solitari, Una versió més gastada, el cantant lleidatà Lluís Sánchez (Artesa de Lleida, 1995), guanyador el 2024 de la tercera edició del concurs Eufòria de TV3, torna ara amb nova música, iniciant una etapa des d’un àmbit més íntim, amb el single Un record de tu. Aquesta nova cançó marca un canvi de rumb i plasma a la perfecció la seua evolució i creixement com a persona i com a artista: un mood més sentimental, apostant fort una altra vegada per un so més acústic, més pop, que el fa sentir com a casa. Un record de tu parla sobre el dolor d’estimar, sobre no saber deixar anar i continuar atrapat en el passat i la nostàlgia del que un dia s’arriba a ser al costat d’algú. Un tema que naix de la necessitat d’explicar el seu moment actual, sense sentir que ha de demostrar d’allò que és capaç.