Revolta Pagesa reivindica que el 20% de vot nul a les eleccions agràries “qüestiona” el sistema de representativitat
L’organització celebra la “mobilització històrica” de la pagesia catalana a les urnes i demana canviar el model actual
Revolta Pagesa ha assegurat que prop del 20% de vot nul registrat, i impulsat per l'entitat, a les eleccions agràries de divendres “qüestiona” el sistema actual de representativitat del sector. En un comunicat, l’organització ha reivindicat la “mobilització històrica” de la pagesia catalana a les urnes i ha remarcat que més de 2.000 professionals agraris van optar per aquesta opció. El col·lectiu considera que el resultat evidencia el malestar d’una part del sector amb el model vigent i reclama obrir un debat per revisar-lo i fer-lo “més just i representatiu”. Revolta Pagesa també denuncia “nombroses irregularitats” durant el procés electoral i reclama més transparència i igualtat de condicions per a totes les opcions.Unió de Pagesos (UP) ha guanyat les elección agràries amb un total de 4.417 vots, que representen un 47% dels vots, amb el 100% del vot escrutat, tot i que falta el vot per correu. En segon lloc ha quedat JARC, amb 2.822 vots, un 30% del total. Així, UP passa de 7 a 6 representants a la Taula Agrària, i JARC de 3 a 4.
Les altres tres candidatures, que no obtindran representació a la Taula Agrària, són Asaja, amb un 11% dels vots, Assemblea Pagesa, amb un 5%, i la Unió de Petits Agricultors, amb un 1,9%. Hi ha hagut un 5% de vot en blanc i quasi un 20% de vot nul, 2.317, que era promogut per Revolta Pagesa. La participació ha estat del 54,78%, amb 11.709 votants.