CINE
Susan Sarandon, una estrella reivindicativa en els Goya
L’actriu nord-americana Susan Sarandon, que avui recollirà el Goya internacional 2026 a la gala del cine espanyol a Barcelona, es va emocionar ahir a l’arribar a la capital catalana i destacar la “lucidesa moral” d’Espanya, un país capaç de “denunciar situacions com les que es pateixen a Gaza”. Va afegir que el president Sánchez és “al costat correcte de la història”. Compromesa políticament, Sarandon va lluir a la solapa una insígnia de suport a Palestina.