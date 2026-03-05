CERTAMEN
ARCO, amb la guerra i l’IVA cultural de fons
Obre la fira d’art contemporani de Madrid, amb obres de 211 galeries espanyoles i internacionals per atreure compradors i col·leccionistes fins diumenge
La fira d’art contemporani ARCO de Madrid va obrir ahir la 45 edició amb optimisme i confiança, malgrat la guerra a l’Iran i la protesta dels artistes i galeristes pel 21% d’IVA cultural a Espanya. El certamen, que avui inauguraran de forma oficial els reis Felip i Letizia, reuneix fins diumenge un total de 211 galeries espanyoles i internacionals que mostren les seues millors obres amb l’objectiu d’atreure la mirada de compradors i col·leccionistes. Sobretot amb llenços com Pan, trabajo, libertad, de l’artista afganesa Kubra Khademi, que ha pintat nues líders polítiques com Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton i Kamala Harris pel seu “silenci” davant “la violació dels drets de les dones” de l’Afganistan. La directora de la fira, Maribel López, va donar la benvinguda a ARCO assegurant que aquesta edició es presenta “sòlida i tranquil·la” i mostrant-se optimista sobre l’èxit comercial i l’escassa incidència que, segons ella, tindrà el convuls panorama internacional. Tanmateix, alguns galeristes no eren de la mateixa opinió, al refredar les expectatives i comentar amb cautela que amb tot el que està passant, la gent perd empenta i ànim per comprar. Així mateix, desenes d’artistes es van congregar a les portes de la fira amb pancartes reclamant l’“IVA cultural JA!” a l’espera que les vegi el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
La cita artística compta amb disset galeries catalanes, amb noms veterans com Senda o Mayoral. Precisament, l’associació Galeries d’Art de Catalunya (GAC) va anunciar dimarts que concedirà aquest any un dels seus Premis a la Trajectòria a la galeria fundada el 1989 a Barcelona pel lleidatà Manel Mayoral i la seua esposa, Mari Pepa Olivé –amb seu també a París des del 2019–, i que des de fa uns anys lideren els seus fills Eduard i Jordi. Rebran el premi el 26 de maig durant la Nit del Galerisme al Macba. Per la seua part, la galeria barcelonina Miguel Marcos presenta a ARCO obres, entre altres artistes, de la pintora lleidatana Teresa Vall Palou. L’organització de la fira va informar que la Fundació Sorigué de Lleida, entre altres institucions culturals, té previst adquirir alguna obra.