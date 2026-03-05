LLIBRES
Marta Alòs presenta a la Biblioteca una nova novel·la
Després d’una trilogia negra i una novel·la romàntica, l’escriptora i política lleidatana Marta Alòs (1960) va presentar ahir a la Biblioteca Pública de Lleida el seu nou llibre, La casa dels nou hiverns (Pagès Editors), un text emmarcat ara en el gènere de la literatura del jo que dona forma a una història en la qual l’autora torna a la seua casa d’infància. Un exercici literari en el qual Alòs es planteja el veritable significat d’una llar, un espai físic que va més enllà d’unes parets amb finestres i balcons. L’escriptora, col·laboradora de SEGRE, va presentar l’obra acompanyada per Antoni Gelonch, en un acte que va comptar també amb lectura dramatitzada de fragments del llibre a càrrec del poeta i rapsode Jordi Prenafeta.