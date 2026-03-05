FERROCARRIL
Renfe doblarà a partir de dilluns 4 freqüències Avant Lleida-Barcelona, amb 1.134 places més
Es reforçaran el de les 7.05 i de les 19.23 hores cap a la capital catalana i el de les 18.05 i les 21.30 amb destinació Segrià. L’operador renovarà trens i diu que la millora és per l’alta demanda del corredor
Renfe doblarà a partir de dilluns vinent quatre freqüències d’Avant entre Lleida, Tarragona i Barcelona, dos d’anada i dos de tornada, amb 1.134 places més. Concretament, s’ampliarà la capacitat del comboi que surt a les 7.05 i a les 19.23 hores de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants i el que fa el recorregut invers a les 18.05 i a les 21.30 hores de dilluns a divendres. Una millora que l’operadora porta a terme després que un estudi de mobilitat conclogués l’alta demanda que té aquest corredor i que era viable i necessari incrementar el nombre de places disponibles.
Respecte a com es repartiran aquestes 1.134 places extra, l’Avant de les 7.05 hores, un dels més sol·licitats per anar de Lleida a Barcelona, passarà de les 476 places actuals a les 581, per la qual cosa en guanyarà 105. Val a recordar que aquest servei actualment es presta amb un tren de doble composició atesa l’alta demanda a aquesta hora. D’altra banda, els trens de les 19.23 hores cap a Barcelona i de les 18.05 i 21.30 hores cap a Lleida tenen ara una capacitat de 238 viatgers i s’incrementarà a 343 places, assolint les 581. D’aquesta manera, es passarà de les 1.190 places actuals que sumen aquestes quatre freqüències a les 2.324, gairebé el doble.
Per fer front a aquest augment de l’oferta, Renfe renovarà els trens que ofereixen aquestes freqüències, passant dels models Sèrie 120 als Sèrie 106, els denominats trens d’Alta Velocitat de Gran Capacitat, amb 581 places cada un. Aquest model és el que prestava els serveis Avlo, el tren d’alta velocitat de baix cost de Renfe, en comunitats com Astúries o Galícia. Cal recordar que a Lleida Renfe va estrenar l’Avlo cap a Barcelona i Madrid el 2024, però el setembre de l’any passat els va substituir amb més parades dels AVE que cobreixen aquest corredor. Des de Renfe van assenyalar que aquesta ampliació de places forma part d’un pla estratègic per “adaptar l’oferta de serveis Avant a la demanda real” i que també contempla millores en altres punts de l’Estat, com per exemple a Extremadura i als trens d’alta velocitat en ciutats com Puertollano, Valladolid i Segòvia.
Val a recordar que Renfe és l’única companyia que actualment presta serveis d’alta velocitat amb parada a Lleida. Les altres empreses que operen al corredor Barcelona-Madrid, la francesa Ouigo i la italiana Iryo, ara per ara no han mostrat interès a tenir parada a l’estació de Lleida-Pirineus.