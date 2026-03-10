PATRIMONI
El futur MNAC connectarà amb el Palau Victòria Eugènia per un passadís cobert
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va presentar ahir el seu projecte arquitectònic d’ampliació cap al Palau Victòria Eugènia, que comptarà amb un passadís cobert entre aquesta nova seu i la del Palau Nacional, i les obres de construcció del qual es preveuen iniciar en el primer trimestre del 2028. En un acte amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l’ampliació ha començat a caminar amb l’horitzó que una primera part estigui llesta en el tercer trimestre del 2029. El cost estimat és d’una mica més de 112 milions d’euros, dels quals la Generalitat aportarà un 50%, l’Estat, un 30% i l’ajuntament de Barcelona, un 20%.
D’altra banda, abans d’aquest acte, el ministre Urtasun va assegurar en una entrevista a La 2 Cat que “confio en els tècnics; si creuen que els murals de Sixena poden patir algun dany, ho diran”, abans de defensar com a “excel·lent” la tasca de preservació de les pintures portada a terme pel MNAC davant de les acusacions “des d’alguns sectors del Partit Popular d’Aragó”. També va demanar que algun estament judicial reobri la investigació a Julio Iglesias per presumptes agressions sexuals. “Hi ha presumptament un esquema de tràfic”, va assegurar.