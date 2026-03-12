MÚSICA
Asian Dub Foundation obre avui a Lleida el Músiques Disperses
La llegendària banda britànica Asian Dub Foundation (ADF) obrirà avui al Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h) el 19 festival Músiques Disperses MUD, amb un cartell fins diumenge també amb figures com Santiago Auserón i Ben Harper. El certamen arrancarà així amb la veterana formació nascuda a començaments dels 90 a Londres, la música del qual ja és un gènere en si mateix, per la seua singular fusió de ritmes de jungle, línies de baix dub i guitarres salvatges que s’inspiren en les seues arrels del sud d’Àsia i de rap militant. En les seues més de tres dècades de carrera musical, els ADF han col·laborat amb Radiohead, Sinead O’Connor o Iggy Pop.
El MUD seguirà demà (20.30 h) a l’Auditori Enric Granados amb Santiago Auserón (Radio Futura, Juan Perro), presentant el seu nou projecte musical, La Academia Nocturna, en el qual el rhythm & blues, el jazz, el rock i el soul es fonen amb ritmes caribenys i la tradició lírica espanyola. I al Cafè del Teatre (22.30 h), el músic alemany Shantel posarà el toc electrònic al festival. Dissabte, el Cafè del Teatre acollirà també les actuacions de Terrae (22.00 h) i L’Arannà (23.00 h). Així mateix, serà escenari diumenge (12.00 h) del concert familiar i de vermut del festival amb El Pony Menut. Finalment, el californià Ben Harper protagonitzarà diumenge a la Llotja (20.00 h) el concert de clausura del MUD.