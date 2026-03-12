MÚSICA
El pop-rock indie estatal, en el Polar Sound a Aran
Demà i dissabte a Baqueira, amb Lori Meyers, Siloé, Sexy Zebras i Taburete. També Leire Martínez, ex-Oreja de Van Gogh
La sisena edició del festival Polar Sound posarà a tot ritme la Val d’Aran aquest cap de setmana amb un cartell de concerts que reuneix un bon nombre de representants del millor pop-rock indie estatal. Aquesta espectacular festa après-ski que va nàixer el 2019 a l’estació de Baqueira Beret tornarà a congregar centenars de fans a la carpa gegant habilitada a la cota 1.500 del centre hivernal per disfrutar de bandes com Lori Meyers, Siloé, Sexi Zebras i Taburete, així com la cantant Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, la històrica banda donostiarra que acaba de recuperar la seua veu original, Amaia Montero.
La jornada inicial de demà comptarà a l’escenari amb el rock indie del trio granadí Lori Meyers, que projecta nou treball discogràfic durant aquest any; també amb la banda val·lisoletana Siloé, coneguda per la seua barreja de folk, pop-rock i música electrònica; a més de la guipuscoana Leire Martínez, en ple inici de la seua carrera en solitari després de més de quinze anys a La Oreja de Van Gogh.
La vetllada, que com cada any arrancarà cada dia a les 17.00 h i es desenvoluparà fins a les 3.00 h, comptarà també amb la cantautora biscaïna Paula Mattheus, el cantautor i guitarrista indie pop gallec Pavlenha; el DJ, productor i estilista madrileny Ardiya, i el xou Fuzz del popular DJ Nano.
El cartell de dissabte inclourà el rock indie de la banda madrilenya Sexy Zebras, el pop dels asturians Marlon, el pop-rock amb pinzellades de ranxeres, boleros i ska dels també madrilenys Taburete i el cantant, DJ i productor barceloní Juan Magán. Completaran la vetllada el cantautor barceloní Hey Kid, el duo indie pop Besmaya i la música dance del DJ Luigii Nieto.