MÚSICA
La Julià Carbonell, al Palau de la Música
L’orquestra simfònica lleidatana, acompanyada pel pianista Albert Guinovart i la cantaora Mayte Martín, interpretarà dimarts vinent ‘El amor brujo’ de Manuel de Falla
L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) protagonitzarà dimarts vinent al Palau de la Música Catalana de Barcelona el concert Units per l’Embruix, una de les produccions simfòniques més destacades de la temporada 2025-26 de la formació lleidatana, dirigida per Xavier Pagès-Corella. El programa, que comptarà amb la participació del pianista i compositor Albert Guinovart i de la cantaora Mayte Martín, també podrà gaudir-se a Lleida el diumenge 22 de març, a l’Auditori Enric Granados. Es tracta d’una coproducció entre la mateixa OJC i el Palau de la Música en el marc de la commemoració del 150 aniversari del naixement de Manuel de Falla. De fet, el concert culminarà amb la interpretació del popular El amor brujo –la versió definitiva del compositor gadità per a orquestra simfònica va complir precisament cent anys el 2025–, amb la veu de Mayte Martín. La vetllada musical inclourà també la suite del ballet Alegrías de Robert Gerhard, el Concierto fantástico d’Albéniz, amb Albert Guinovart al piano, i la Danza flamenca de la Suite Juan Latino, del mateix Pagès-Corella. El programa s’articula entorn de la música de Falla i de la de compositors catalans afins, en un vincle directe amb el folklore peninsular des d’una perspectiva simfònica.
Posar en relació la música simfònica amb les arrels populars, connectant compositors de diferents generacions amb un mateix substrat cultural, és precisament la proposta artística de l’OJC en una temporada en la qual, sota el lema Il·lusiona(n)t amb l’OJC, articula cinc programes simfònics i diversos projectes pedagògics amb voluntat territorial.
Amb Units per l’Embruix, l’orquestra reforça la seua presència a Lleida i Barcelona i consolida la col·laboració amb artistes de prestigi.