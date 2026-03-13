MÚSICA
‘De llum i tenebres’ arranca a ritme de Vivaldi
Concert inaugural a l’església de la Sang de la segona edició del certamen
L’església de la Sang de Lleida va acollir ahir el concert inaugural de la segona edició del festival de música espiritual De llum i tenebres, a càrrec d’una formació musical inèdita de veu i corda formada per la mezzosoprano lleidatana Marta Infante, el Quartet Teixidor i l’intèrpret de tiorba uruguaià establert a Lleida Rafael Bonavita. El conjunt va oferir un repertori de música sacra de Vivaldi. El festival, amb cinc cites més fins al 22 de març, està impulsat per la Fundació Horitzons 2050.
El pròxim concert serà diumenge (19.00 h, 15 €), també a l’església de la Sang, a càrrec del pianista Josep Colom, amb un repertori de peces de Mompou, Liszt i Bach, entre d’altres. El dia 17, el festival es traslladarà a la Catedral de Lleida en l’únic concert gratuït d’aquesta edició, a càrrec del jove organista mallorquí Nadal Roig. El dia 18, de nou a la Sang, la guitarra barroca (Pablo Zapico) i l’orgue (Jordi Domènech) seran protagonistes al costat del baríton Ferran Albrich.
El prestigiós organista Juan de la Rubia actuarà el dia 20, mentre que el dia 22 el recital de clausura es traslladarà a l’Espai Orfeó amb l’actuació de Josep Maria Martí (tiorba) i Rodney Prada (viola de gamba).