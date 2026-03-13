PATRIMONI
El Museu de Lleida es nega a prestar a Aragó art de Sixena
Cinc taules del segle XVI per a una exposició temporal al Museu d’Osca
Podria ser una broma però no ho és. Vuit anys després de l’assalt de matinada al Museu de Lleida per endur-se 44 obres d’art originàries del monestir de Sixena, el Govern d’Aragó ha sol·licitat a la pinacoteca lleidatana que li cedeixi cinc taules que formaven part del retaule major del cenobi per a una exposició temporal al Museu d’Osca.
La direcció del museu lleidatà ha declinat amablement la petició esgrimint motius tècnics, ja que “desmantellaria” l’exposició permanent alterant el seu discurs museogràfic. Això sí, des del Museu de Lleida van assegurar que la negativa a cedir aquestes obres no està vinculada al litigi per l’art, encara que és obvi que no ajuda per a res com s’ha desenvolupat aquests últims anys un conflicte ja històric que es va endur a Barbastre un altre centenar d’obres de la Franja i que precisament ara es troba en plena ebullició amb la reclamació de les pintures murals de Sixena que es conserven i exhibeixen al MNAC, a Barcelona.
Quatre de les taules són propietat del Museu de Lleida i no estan relacionades amb les polèmiques compres d’art de la Generalitat als anys 80 i 90 que, després d’anades i vingudes als tribunals, van acabar derivant el desembre del 2017 en l’entrada de la Guàrdia Civil a l’edifici per emportar-se-les, aprofitant també la intervenció estatal del Govern per l’article 155 de la Constitució després de l’1-O. Es tracta de les taules de Sant Agustí i Sant Ambròs i dos fragments de subpredel·la amb les imatges de Sant Pere i Sant Pau, que formaven part de l’antic retaule major del monestir oscenc, una obra d’art del segle XVI de l’artista denominat com el Mestre de Sixena que va ser desmuntada a mitjans del segle XVIII en una trentena de peces per vendre’s al mercat de l’art i les antiguitats per mig món.
De fet, el Museu de Lleida exhibeix aquestes quatre taules al costat d’una cinquena, amb l’escena de Jesús entre els doctors de la llei, que va ser dipositada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya el juny del 2018, mig any després de patir l’atropellament policial i precisament per omplir el buit d’art provocat per aquell litigi a l’equipament museístic.
El president d’Aragó, Jorge Azcón, va anunciar l’any passat la intenció d’organitzar una exposició al Museu d’Osca amb les peces localitzades del retaule de Sixena en museus i institucions del món.