El projecte 'Lleida Escena', per fer arribar la cultura lleidatana arreu del territori, s'ha tractat en una jornada sectorial de l'IEI
S'han reunit diversos representats municipals de la demarcació de Lleida amb agents d'arts escèniques a l'Aula Magna de l'IEI per tractar aquets projecte
El projecte Lleida Escena va néixer el 2024 amb l'objectiu de fomentar la creació de projectes i l'exhibició cultural de la demarcació de Lleida. La idea és apropar la cultura a diferents municipis participants en la iniciativa, a més de crear una xarxa entre ells.
La jornada sectorial que s'ha celebrat avui a l'Aula Magna de l'IEI forma part de la iniciativa i feina feta de les trobades de la Secció d'Arts i Patrimoni de l'IEI en la iniciativa Qui Som celebrada a FiraTàrrega. Al llarg del matí, diferents representants municipals, membres de l'Associació de Micropobles i dels consells comarcals de Lleida han realitzat taules de treball en conjunt d'agents d'arts escèniques.
Les activitats d'avui volien fomentar la xarxa entre pobles i impulsar col·laboracions estratègiques. A més s'han analitzat propostes per un dispositiu operatiu que pugui facilitar les programacions, la circulació dels continguts i l'accés ciutadà a aquesta cultura.
Durant la trobada s'han presentat tres projectes per a l'impuls de l'activitat cultural, així com les línies de suport perquè els municipis puguin programar. Les conclusions i futures accions a dur a terme es continuaran treballant a la pròxima edició de FiraTàrrega prevista del 10 al 13 de setembre.