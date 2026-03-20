LITERATURA
“Llull va ser crític amb la luxúria, per això penso que la coneixia bé”
L’escriptor barceloní David Cirici (1954) ha publicat L’escala de sorra (La Campana), una novel·la ambientada al segle XIII que ofereix una visió més humana de Ramon Llull. L’autor la va presentar ahir a la llibreria Abacus de Lleida. L’obra parteix dels buits sobre la vida personal del pensador mallorquí. “En els seus textos deixa entreveure el seu caràcter i la seua pròpia biografia”, explica Cirici, que es fixa especialment en el moment de la seua conversió: el pas d’una vida marcada pel desig a l’entrega religiosa, una ruptura que el mateix Llull vincula a la renúncia a la luxúria. Malgrat que actua com a fil conductor, Llull no és el protagonista. La història segueix una monja i un esclau musulmà al seu servei, mentre el filòsof adopta un paper secundari investigant un crim en un monestir. “M’interessava mostrar la seua intel·ligència i la seua lògica en acció”, assenyala l’autor. Amb elements d’aventura, amor i misteri, Cirici subratlla que no és una novel·la històrica convencional: “El més important és la humanitat del personatge.”