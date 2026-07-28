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Jack Moore, fill del llegendari Gary Moore, invocarà l’esperit del seu pare a Lleida
El fill del llegendari músic, al Cafè del Teatre amb la seua gira ‘Plays & Celebrate’
“Tot es redueix a la sensació i al sentiment”, deia Gary Moore, el llegendari músic irlandès de Thin Lizzy i Skid Row i que, tres lustres després de morir, segueix en el top 15 dels guitarristes del blues i el rock després d’haver afirmat en vida, o potser per haver-ho entès així, que “la música no està per impressionar la gent; la música ha de sostenir-se per si mateixa, i els solos de guitarra no tenen res a veure amb això”.
El seu fill Jack evocarà el seu esperit aquest diumenge al Cafè del Teatre de l’Escorxador (19.30 hores, 22 € anticipada a Entradium i 25 a taquilla), on recala la gira Spanish Tour, Plays & Celebrate Gary Moore Music Legacy (concert i celebració del llegat musical de Gary Moore), de la Jack Moore Band, que visita Lleida entre diverses participacions en festivals de blues a Navarra, Madrid i Còrdova, entre altres llocs. La proposta inclou diferents temes del seu àlbum Electric Ladyland (picada d’ullet a Jimi Hendrix), compost amb el polifacètic músic d’origen polonès Quentin Kovalsky, la seua parella artística oficial després de diversos centenars de concerts junts, i la recuperació d’alguns dels clàssics que va anar component el seu pare al llarg de la seua carrera, com Still Got The Blues, Midnight Blues, Parisienne Walkways, Texas Strut, Walking by Myself.
Aquesta ascendència “sempre ha estat una arma de doble tall”, explicava Jack Moore fa unes setmanes a la revista Metal Hammer, a la qual va exposar que “mai he evitat qui soc, però has de desenvolupar la teua pròpia identitat. Mai he intentat ser ell. Això seria impossible. Era absolutament únic i, segons la meua opinió, el millor guitarrista de tots els temps”. “El que sí que puc fer és honrar-lo a la meua manera, el millor que pugui. Definitivament, existeixen similituds entre les nostres maneres de tocar.” La Jack Moore Band pujarà a l’escenari a les 20.30 hores. Alçarà el teló Santi de Pablo una hora abans amb un libreto de temes de Muddy Watters, Johnny Cash o el també irlandès Rory Gallagher en acústic.
Moore, Kovalsky i el ‘supergrup’ Love is Thunder
Amb Moore a les guitarres i Kovalsky com a veu principal, completen la formació el bateria Ian Paice, membre històric de Deep Purple; el teclista Don Airey, intèrpret de la mateixa banda i que abans va acompanyar Gary Moore, i el baixista Bob Daisley, que a part de col·laborar amb el pare de Jack ha passat per Ozzy Osbourne i Rainbow.