TRADICIONS
La vida de sant Ermengol arribarà a les escoles de la Seu d'Urgell
La nova edició del ‘Retaule’ incorpora una nova escena i millores tècniques
El claustre de la catedral de Santa Maria d’Urgell repeteix un any més com a escenari de l’espectacle teatral El Retaule de Sant Ermengol, un dels esdeveniments culturals i patrimonials més destacats i imprescindibles del calendari de la Seu d’Urgell, que aquest any arriba a la 51a edició. Una de les grans novetats d’aquest any és la voluntat d’atansar la figura del bisbe Ermengol als escolars des d’un vessant pedagògic, posant de relleu el seu treball en la construcció d’infraestructures, ponts i camins al territori.
En aquest sentit, l’Associació del Retaule de Sant Ermengol ha encarregat l’elaboració d’una auca a la historiadora, il·lustradora i participant de la representació teatral, Laura de Castellet.
Sonia Lanau, presidenta de l’entitat, va explicar que aquesta iniciativa es presentarà als centres de Primària coincidint amb el dia que se celebra Sant Ermengol (3 de novembre). L’auca es distribuirà com a recurs educatiu perquè els alumnes puguin pintar i treballar les escenes a classe i també s’editarà una versió completa en color per al públic general.
El director artístic, Xavier Piguillem, va detallar que les representacions d’aquest any tindran una escena nova, amb la recreació de la consagració de l’església de Sant Pere de Frontanyà (actual Sant Pere de la Portella).
L’escena mostra una conversa íntima i paternal entre el bisbe Ermengol i el jove comte Ermengol II, que va ser documentada i que aprofundeix en la dimensió humana i civil del personatge. També s’amplia la Batalla de Còrdova.