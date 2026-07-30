RECONEIXEMENTS
Catalunya dedica l’any vinent al centenari de Guinovart, amb arrels a Agramunt
Formarà part del calendari de commemoracions, al costat de 16 personalitats
El Govern de la Generalitat va aprovar dimarts commemorar el centenari del naixement del pintor Josep Guinovart i Bertran, nascut el 20 de març del 1927 a Barcelona i de mare d’Agramunt, en el marc del calendari d’efemèrides i reconeixements que tindran lloc durant el 2027.
Després de la seua mort el 2007, Guinovart va deixar un important llegat com a pintor i artista plàstic de referència, a banda de com a creador d’un univers propi que combina pintura, collage i acoblament. La seua obra és una de les més representatives de l’art català contemporani i va deixar empremta en molts camps a més del purament pictòric: el teatre, l’arquitectura, el tapís, l’escultura i les il·lustracions, entre d’altres. El 1994 es va inaugurar l’Espai Guinovart a Agramunt, gestionat per la Fundació Espai Guinovart, que es dedica a la difusió del seu llegat. L’entitat recull els records de l’artista lligats a les seues arrels i els seus records de guerra.
Reconeixements de prestigi
Al llarg de la seua dilatada trajectòria, Guinovart va rebre els premis i distincions més rellevants en el món de les arts, com el Premio Nacional de Artes Plásticas del ministeri de Cultura (1982) i el de la Generalitat de Catalunya (1990), va ser nomenat pel ministeri de Cultura de França Oficial de l’Orde de les Arts i les Lletres (1993), a més de ciutadà Honorífic Internacional de Nova Orleans (1988). Així mateix, el 2002, l’ajuntament d’Agramunt el va nomenar fill adoptiu.
Reacció a Agramunt
Des del consistori del municipi de l’Urgell, l’alcaldessa de la localitat, Sílvia Fernàndez, va valorar la commemoració del centenari de l’artista, ja que suposa un reconeixement a nivell nacional per a la seua persona i el seu llegat. A més, el consistori assegura que representa una oportunitat per a Agramunt de reivindicar i donar a conèixer el patrimoni artístic i cultural del municipi.