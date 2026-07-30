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Catalunya dedica l’any vinent al centenari de Guinovart, amb arrels a Agramunt

Formarà part del calendari de commemoracions, al costat de 16 personalitats

L’artista Josep Guinovart, davant d’una de les seues obres.

L’artista Josep Guinovart, davant d’una de les seues obres.

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El Govern de la Generalitat va aprovar dimarts commemorar el centenari del naixement del pintor Josep Guinovart i Bertran, nascut el 20 de març del 1927 a Barcelona i de mare d’Agramunt, en el marc del calendari d’efemèrides i reconeixements que tindran lloc durant el 2027.

Després de la seua mort el 2007, Guinovart va deixar un important llegat com a pintor i artista plàstic de referència, a banda de com a creador d’un univers propi que combina pintura, collage i acoblament. La seua obra és una de les més representatives de l’art català contemporani i va deixar empremta en molts camps a més del purament pictòric: el teatre, l’arquitectura, el tapís, l’escultura i les il·lustracions, entre d’altres. El 1994 es va inaugurar l’Espai Guinovart a Agramunt, gestionat per la Fundació Espai Guinovart, que es dedica a la difusió del seu llegat. L’entitat recull els records de l’artista lligats a les seues arrels i els seus records de guerra.

Reconeixements de prestigi

Al llarg de la seua dilatada trajectòria, Guinovart va rebre els premis i distincions més rellevants en el món de les arts, com el Premio Nacional de Artes Plásticas del ministeri de Cultura (1982) i el de la Generalitat de Catalunya (1990), va ser nomenat pel ministeri de Cultura de França Oficial de l’Orde de les Arts i les Lletres (1993), a més de ciutadà Honorífic Internacional de Nova Orleans (1988). Així mateix, el 2002, l’ajuntament d’Agramunt el va nomenar fill adoptiu.

Reacció a Agramunt

Des del consistori del municipi de l’Urgell, l’alcaldessa de la localitat, Sílvia Fernàndez, va valorar la commemoració del centenari de l’artista, ja que suposa un reconeixement a nivell nacional per a la seua persona i el seu llegat. A més, el consistori assegura que representa una oportunitat per a Agramunt de reivindicar i donar a conèixer el patrimoni artístic i cultural del municipi.

Any Fontova, la primera llicenciada en Medicina de Lleida

El programa de commemoracions del 2027 inclou setze personalitats més “que han deixat una empremta rellevant en la història, la cultura, la ciència i la vida pública de Catalunya”, assenyala el Govern. Entre aquestes, destaca Francesca Fontova i Rosell, metgessa pionera i la primera dona llicenciada en Medicina de la demarcació de Lleida el 1903. Va exercir a Lleida i Barcelona, i el 2027 es compliran 150 anys del seu naixement.D’altra banda i paral·lelament, altres figures reconegudes són el cineasta, productor i polític Pere Portabella; el músic, pedagog i polític Oriol Martorell; el polític i destacat activista antifranquista Joan Reventós; l’escriptor i periodista Josep Maria Espinàs; el cirurgià i traumatòleg Josep Trueta; i l’artista i crític Josep Maria Subirachs.

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