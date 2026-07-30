Josep Minguell crearà un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli que dialogarà amb l'obra del mestre renaixentista
El pintor targarí diu que és "un dels murals més difícils" de la seva trajectòria i reconeix que l'"espanta"
El pintor muralista targarí Josep Minguell crearà un nou fresc per al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino (Toscana), on quedarà exposat de manera permanent davant dels originals del mestre del Renaixement florentí. L'artista ha admès aquest dijous que afronta el projecte "amb por" i fins i tot amb "terror" pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli. "Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por, em fa terror, m'espanta", ha afirmat durant la presentació dels primers estudis i esbossos de l'obra, un fresc d'uns nou metres quadrats que pintarà al seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l''strappo' per instal·lar-lo al museu a mitjan 2027.
L'artista ha definit el projecte com "un dels murals més difícils" de la seva trajectòria i un dels que li genera més respecte. "És una situació realment terrorífica per a mi, però és un repte que he volgut afrontar", ha afirmat al seu taller de Tàrrega, des d'on ha participat per via telemàtica en una presentació amb responsables del museu italià i autoritats locals de Castelfiorentino.
El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Benozzo Gozzoli, dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Mèdici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista, en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV.
Minguell ha explicat que el seu projecte vol evocar "el microcosmos dels pintors de frescos", un univers poc representat en la història de l'art. El mural mostrarà un pintor treballant damunt la bastida, envoltat dels pigments, els dibuixos preparatoris i dels quatre elements --aigua, terra, foc i aire-- que intervenen en la transformació de la pedra calcària fins a convertir-la en calç i, finalment, novament en pedra quan els pigments es mineralitzen sobre el mur. L'artista ha destacat que el fresc és una pintura "sense límit en el temps", estretament vinculada a l'arquitectura i caracteritzada pels pigments minerals que evoquen la natura.
El pintor targarí ha assenyalat que el repte passa també per representar un fresquista en ple procés creatiu, una imatge poc habitual en la història de la pintura. "Quasi cap pintor s'ha representat en plena feina dalt de les bastides. Aquest és el meu repte", ha afirmat. Minguell ha explicat que, per afrontar la confrontació amb Gozzoli, prendrà com a referència alguns recursos compositius del mestre renaixentista, especialment l'ús de la geometria per ordenar l'espai pictòric, però reinterpretats des del seu llenguatge contemporani.
Tot i que el nou mural tindrà unes dimensions reduïdes, d'uns nou metres quadrats, Minguell ha remarcat que és una de les obres més exigents de la seva carrera. "Que sigui petit no vol dir que sigui més fàcil; al contrari, exigeix una elaboració molt més acurada perquè estarà ubicat en un lloc amb un significat enorme dins del món de l'art", ha assenyalat. El fresc es pintarà íntegrament al taller de Minguell a Tàrrega. Un cop acabat, serà arrencat del mur amb la tècnica tradicional de l''strappo' i traslladat a Castelfiorentino, on es preveu que quedi instal·lat a mitjan 2027.
Aquest projecte dona continuïtat a la relació iniciada l'any passat entre Minguell i aquesta ciutat toscana amb uns 17.000 habitants. El 2025 l'artista va pintar temporalment els murs originals del Tabernacle de la Visitació en un taller obert al públic que va permetre als veïns seguir tot el procés de creació d'un fresc. Aquella intervenció va ser posteriorment arrencada en una cerimònia pública, també mitjançant la tècnica de l''strappo'. Precisament, els frescos realitzats el 2025 iniciaran al gener una exposició itinerant que arrencarà a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), a Lleida, i que posteriorment es podrà veure a Solsona i Tarragona.
El pintor targarí és considerat un dels principals especialistes internacionals en pintura mural al fresc. La seva obra és present en diversos països, amb intervencions al Japó, Hawaii i Itàlia --entre altres llocs, a Carrara i Castelfiorentino--, i ha avançat que prepara un nou projecte a la Xina, del qual encara no ha volgut donar detalls.