El Pla d'actuacions del monestir de Santa Maria de Gerri preveu una inversió estimada de 3,5 milions d'euros
S'executarà en cinc fases i amb una durada prevista de cinc anys
El Pla d'actuacions del monestir de Santa Maria de Gerri preveu una inversió estimada de 3,5 milions d'euros amb cinc anys. El document defineix les intervencions que es duran a terme al conjunt monumental durant els pròxims anys per garantir-ne la conservació, la restauració i la seva posada en valor. Actualment el temple es troba tancat a l'ús públic a causa del risc de despreniment de fragments de les voltes i les primeres actuacions preveuen garantir les condicions de seguretat per recuperar-ne l'ús i les visites.
Aquesta iniciativa dona continuïtat al conveni subscrit el passat 28 de gener entre el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de Baix Pallars i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. En virtut d’aquest pacte, el bisbat cedeix durant un període de 60 anys l’ús del monestir a les institucions públiques per impulsar-ne la recuperació i la gestió patrimonial.
El Pla d'actuacions i les seues fases
Els objectius principals del pla d'actuacions són sistematitzar el coneixement existent dels monuments i les intervencions que s'han realitzat fins ara, establir criteris per futures actuacions i definir i valorar econòmicament les actuacions necessàries per recuperar el conjunt.
La primera fase del Pla, prevista per a principis d'agost, correspon a les actuacions de seguretat i d'impermeabilització del monument, que permetran reobrir el temple mentre es desenvolupen les obres de restauració.
La segona fase són els estudis previs per diagnosticar l'estat de conservació del conjunt i definir les diferents actuacions.
La tercera fase se centrarà en la consolidació de l'interior de l'església, les voltes i el control de les humitats, amb l'objectiu d'estabilitzar l'edifici i reduir els processos de degradació provocats per la humitat i les sals.
Posteriorment, es duran a terme les actuacions sobre l'embolcallament del monument, la restauració de les pintures, les intervencions arqueològiques i l'adequació de l'entorn.
Finalment, el pla preveu la recuperació dels elements pictòrics dels absis, la renovació de la il·luminació i la implantació d'un recorregut museogràfic que faciliti la interpretació del conjunt per part dels visitants.