MÚSICA
Jordi Domènech, director artístic del cicle ‘La pedra parla’ al monestir de Vallbona de les Monges: «Oferim una experiència»
Com definiria la programació?
Es dissenya completament adaptada a la vida de la comunitat i als espais del monestir.
Què destacaria dels tres concerts d’aquest any?
Com sempre, he volgut fugir del més habitual i tenim algun programa exclusiu. Inaugurem amb un concert de piano romàntic religiós que he encarregat expressament al pianista Marc Heredia. També hi haurà un concert de quatre veus dedicat a la música del Renaixement. I el tercer suposa un contrast amb una proposta que vaig fer l’any passat: aleshores vam presentar la reestrena, després de 400 anys, d’una obra barroca que s’havia descobert completa; aquest any he pensat a anar a una de les obres més populars de l’època, Les quatre estacions de Vivaldi.
El cicle supera ja la dècada de trajectòria. Quina valoració en fa?
Molt positiva. Quan organitzes un cicle de concerts vols que acabi tenint una personalitat pròpia, un públic fidel i un caràcter definit. Crec que la gent s’ha adonat que és un cicle diferent: petit, de proximitat, però amb propostes artístiques molt cuidades.
Què aporta el monestir a l’experiència musical?
Ho fa especial perquè, evidentment, és un privilegi poder actuar allà. Però també implica adaptar totes les obres. Hi ha concerts que se celebren a l’aire lliure, al claustre, i altres a l’església, cada un amb una sonoritat molt concreta. A més, hi ha una comunitat viva de monges amb els seus horaris d’oració i de descans.
Com és la relació amb les monges?
Se’ls consulta absolutament tot el que està relacionat amb el certamen. Mai han posat cap pega a la meua programació; al contrari, sempre m’han animat a seguir endavant i els agrada molt la línia musical que ha pres el cicle. Són les primeres persones amb qui comparteixo les propostes. De vegades fan alguna aportació important relacionada amb els horaris, l’aforament o alguna qüestió artística.
El cicle està consolidat. Quin creu que és la clau de l’èxit?
Nosaltres no venem únicament un concert, sinó que és l’experiència de passar un cap de setmana a Vallbona. Es tracta d’assistir a tots tres concerts, sopar al poble i trobar-te amb la gent al bar i a les piscines. Viure el primer cap de setmana d’agost a Vallbona és una experiència. Hi ha molta gent que reserva la seua plaça abans de conèixer quina és la programació. S’ha convertit en una espècie de pelegrinatge actual, una parada obligatòria.