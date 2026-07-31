ART
Minguell dialogarà amb Gozzoli
El muralista de Tàrrega prepara un fresc per al museu dedicat al gran pintor del Renaixement italià. S’instal·larà a mitjans de l’any que ve
El pintor muralista Josep Minguell ha començat a treballar en un nou projecte per a Itàlia que situarà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, on el seu mural dialogarà de forma permanent amb l’obra del gran pintor del Renaixement italià. “Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meua vida”, va reconèixer Minguell en declaracions des del seu estudi de Tàrrega després de la roda de premsa que va oferir connectat amb Itàlia.
L’objectiu és confrontar l’obra de Benozzo Gozzoli amb un mural de Minguell de forma permanent i estable. “El meu mural intenta evocar el microcosmos dels pintors de frescos”, va destacar l’artista. Minguell va explicar que “gairebé ningú s’ha autoretratat en el seu treball de pintor de frescos. Aquest és el meu repte”. El mural, d’uns 9 metres quadrats, representarà un pintor que estarà pintant, envoltat dels seus pigments i de papers, un artista volant sobre bastides i envoltat de metamorfosi: calç i els quatre elements –aigua, terra, foc i aire–, que fan possible que el mur blanc tan lluminós de la calç es transformi en pedra i els pigments quedin mineralitzats.
“Una pintura que no té límit en el temps, amb colors molt singulars que evoquen naturalesa i paisatge”, va afegir. No va ocultar la seua emoció davant del desafiament. “He de convertir la por en energia, actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, em situa en proximitat però també en estratègies com la seua passió per la geometria”, va declarar.
El fresc es realitzarà a l’estudi de Minguell de Tàrrega. Posteriorment, l’arrancarà amb la tècnica de l’strappo i el traslladarà amb suport lleuger a Castelfiorentino, on quedarà instal·lat a mitjans del 2027.